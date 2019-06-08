Роман Широков: сборная побила наш рекорд? Обиды нет, желаю в следующей игре забить 10
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о победе национальной команды в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино (9:0), ставшей для неё рекордной.
"Сборная побила наш рекорд? Молодцы, никакой обиды нет. Желаю в следующей игре 10 забить. Могли и в этом? Ну, в этом не надо, пусть в следующем", - цитирует Широкова "Чемпионат".
"Сборная побила наш рекорд? Молодцы, никакой обиды нет. Желаю в следующей игре 10 забить. Могли и в этом? Ну, в этом не надо, пусть в следующем", - цитирует Широкова "Чемпионат".