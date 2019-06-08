Патрис Эвра - Роналду: тебя нужно посадить в тюрьму за то, что ты сделал с бедным швейцарским защитником
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и сборной Франции Патрис Эвра пошутил над нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
5 июня Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Швейцарии в полуфинале Лиги наций, чем помог своей команде победить (3:1). Каждый из трех голов португальца был красивым, но самому Криштиану, судя по всему, больше всего понравился третий мяч. Он опубликовал видео гола в инстаграме.
"После 90 минут интенсивного упражнения всегда есть шанс для панчлайна! Закончить на высокой ноте — лучший способ завершить шоу!", - таким комментарием Роналду сопроводил видео своего гола в ворота Швейцарии.
Эвра, ранее выступавший вместе с Роналду за "Манчестер Юнайтед", оценил действия форварда в атаке и решил, что Криштиану слишком жестоко обошелся с опекавшим его защитником.
"Тебя нужно посадить в тюрьму за то, что ты сделал с этим бедным швейцарским защитником", - написал Эвра в комментариях к посту.
Sport24.ru
5 июня Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Швейцарии в полуфинале Лиги наций, чем помог своей команде победить (3:1). Каждый из трех голов португальца был красивым, но самому Криштиану, судя по всему, больше всего понравился третий мяч. Он опубликовал видео гола в инстаграме.
"После 90 минут интенсивного упражнения всегда есть шанс для панчлайна! Закончить на высокой ноте — лучший способ завершить шоу!", - таким комментарием Роналду сопроводил видео своего гола в ворота Швейцарии.
Эвра, ранее выступавший вместе с Роналду за "Манчестер Юнайтед", оценил действия форварда в атаке и решил, что Криштиану слишком жестоко обошелся с опекавшим его защитником.
"Тебя нужно посадить в тюрьму за то, что ты сделал с этим бедным швейцарским защитником", - написал Эвра в комментариях к посту.
Sport24.ru