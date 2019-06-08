Сборная Франции не нанесла ни одного удара в створ ворот впервые за 10 лет

В субботу, 8 июня, состоялся матч отборочного турнира Евро-2020 Турция — Франция.Сборная Франции за весь матч четырежды ударила по воротам соперника, однако ни один из ударов не попал в цель. Французская команда впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот.После этой игры Турция с 9 очками возглавила турнирную таблицу группы H, а Франция опустилась на вторую строчку — у действующих чемпионов мира 6 очков.