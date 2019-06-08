Сборная Франции не нанесла ни одного удара в створ ворот впервые за 10 лет

В субботу, 8 июня, состоялся матч отборочного турнира Евро-2020 Турция — Франция.

Сборная Франции за весь матч четырежды ударила по воротам соперника, однако ни один из ударов не попал в цель. Французская команда впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот.

После этой игры Турция с 9 очками возглавила турнирную таблицу группы H, а Франция опустилась на вторую строчку — у действующих чемпионов мира 6 очков.

Sport24.ru
Теги: Сборная Франции Сборная Турции
Сегодня, 05:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама