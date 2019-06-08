Килиан Мбаппе установил личный антирекорд в матче против Турции

В субботу, 8 июня, состоялся матч отборочного турнира Евро-2020 Турция — Франция.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе провел на поле все 90 минут игры и совершил 22 потери мяча. Это является худшим показателем для 20-летнего нападающего за все время его выступления за национальную команду с 2017 года.

Sport24.ru
Теги: Мбаппе Сборная Франции Сборная Турции
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