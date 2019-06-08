Тренер сборной Германии: белорусы хотели навязать нам свою игру, но мы им этого не позволили

Тренер сборной Германии Маркус Зорг - о матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Белоруссии (2:0).

- Рады, что заработали три очка. Белорусы тоже достойно выглядели. Нельзя сказать, что мы на сто процентов слаженно играли. У наших игроков несколько недель назад закончился чемпионат, поэтому в каких-то моментах проседали. Но в целом я доволен. Чувствовали, что белорусы хотели навязать нам свою игру. Но мы им этого не позволили.

- Сегодня вы вынужденно руководили командой со скамейки запасных. Как адаптировались?

- Полностью был настроен на то, чтобы следить за игроками. А сам Лев нас поздравил после матча. Он тоже доволен. Уже успели с ним поговорить. Мы с ним постоянно на связи.

"Прессбол"
Теги: Сборная Германии Сборная Белоруссии
Сегодня, 07:32
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