Иван Маевский признался, что Белоруссии было тяжело в матче с Германией
Полузащитник сборной Белоруссии Иван Маевский - о матче с командой Германии (0:2) в отборочном турнире Евро-2020.
"Было тяжело в матче против Германии. Понимаете, надо было сыграть компактно сзади и искать шансы на контратаках. У нас было пару моментов, но все равно было трудно. У белорусов были проблемы с выходом из обороны. Немцы – сильная команда. Все наши ребята старались, но команда соперника посильнее. Не хватило сил на второй тайм? Когда ты долго обороняешься, то ноги подсаживаются. Мы не играли так плотно, как это было нужно, давая им много свободы. Конечно, сами позволили. Так вышло", - цитирует Маевского "Прессбол".
"Было тяжело в матче против Германии. Понимаете, надо было сыграть компактно сзади и искать шансы на контратаках. У нас было пару моментов, но все равно было трудно. У белорусов были проблемы с выходом из обороны. Немцы – сильная команда. Все наши ребята старались, но команда соперника посильнее. Не хватило сил на второй тайм? Когда ты долго обороняешься, то ноги подсаживаются. Мы не играли так плотно, как это было нужно, давая им много свободы. Конечно, сами позволили. Так вышло", - цитирует Маевского "Прессбол".