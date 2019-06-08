Тренер сборной Казахстана заявил, что его команда много ошибалась в матче с Бельгией

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек - о матче с командой Бельгии (0:3) в отборочном турнире Евро-2020.

"Мы знали перед матчем, какое есть качество у нашего соперника — они сильны на всех позициях. 3:0 — результат, соответствующий игрокам, которые находились на поле. В первом тайме мы сделали много ошибок, потому что бельгийцы оказывали серьезный прессинг. Во второй половине игры движение у нас было лучше, но не без трудностей. Это заслуженная победа Бельгии. Любой команде играть на выезде сложно. Самоотдача наших футболистов была в порядке. Большие потери мяча в первом тайме лишь еще раз указали на высокий класс соперника. Качество было на их стороне", - цитирует Билек Sports.kz.
Теги: Сборная Казахстана Сборная Бельгии
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