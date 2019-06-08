Фернанду Сантуш: в последние годы сборная Нидерландов очень прибавила

Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций УЕФА со сборной Нидерландов.

"Наша задача — попытаться понять, какую угрозу представляют соперники. В последние годы они очень прибавили. "Аякс" прекрасно выступил в Лиге чемпионов, среди голландцев есть победители этого турнира. Всё это доказывает, что игроки сборной Нидерландов обладают великолепными качествами.

Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего — психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам", - цитирует Сантуша официальный сайт "УЕФА".
Теги: Сборная Португалии Сборная Голландии Сантуш
Сегодня, 08:51
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