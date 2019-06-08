Голкипер сборной Белоруссии: Германия - гранд мирового футбола

Голкипер сборной Белоруссии Александр Гутор подвел итоги матча со сборной Германии (0:2) в отборочном турнире Евро-2020.

"Волнительно не было, уже были матчи такого накала. Ничего нового не увидел. Говорите, я сделал несколько хороших сэйвов? Спасибо, что одобрили. Но было два момента, в которых не смог выручить, и команда проиграла. Германия — гранд мирового футбола. У них идет перестройка, но в команде все равно игроки хорошего уровня. Был ли шанс зацепиться? У нас были моменты, но в играх с такими соперниками моменты нужно реализовывать. Сегодня не смогли, будем работать", - цитирует вратаря "Прессбол".
Сегодня, 09:09
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