Сергей Прядкин: матч сборной России в Саранске подтвердил необходимость проведения игр в регионах

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение, что матч квалификационного раунда Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино в Саранске подтвердила необходимость проведения футбольных игр в регионах страны.

"Нам очень понравилась и сама атмосфера, и игра, и то, как в Саранске встречали сборную местные власти, фанаты, болельщики. Очень много людей приехало из Москвы, из ближайших городов. Это очень здорово, что проводим матчи в регионах. Сегодня мы еще раз подтвердили то, что необходимо это делать, потому что футбол любят у нас везде, и везде нужно футбол привозить и показывать, и играть на таком высоком уровне.

По игре мы, конечно, ожидали, что Сан-Марино не находится в топовых сборных, но все равно наши ребята молодцы, огромное спасибо им, они принесли радость. Во-первых, первая победа, какая бы она ни была, с большим счетом — это очень здорово, тем более это рекорд по счету. Но, с другой стороны, это придаст уверенности накануне игры с Кипром, которая будет непростой, поэтому мы удовлетворены результатом", - передает слова Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 09:26
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