Саутгейт прокомментировал слухи об уходе с поста главного тренера сборной Англии

Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту задали вопрос о возможном уходе с поста ради работы в одном из клубов английской Премьер-лиги."Оставлю ли сейчас сборную Англии ради работы в клубе? Нет, это невозможно. Единственное, о чём сейчас думаю, что следующим летом у нас будет чемпионат Европы. Мы должны продолжать работать над улучшением игры сборной, чтобы создать лучшую команду для своей страны. Мы привезли 20 тысяч фанатов в Португалию, что является замечательным признаком взаимодействия со сборной и веры в то, что мы делаем. Так почему мне нужно поспешно оставить возможность повлиять на футбол английской команды? Это не то, о чём я думаю", — приводит слова Саутгейта Irish Examiner.