Антуан Гризманн: не понимаем, что произошло в матче с Турцией

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал поражение от Турции (0:2) в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020."Не понимаем, что произошло. Пытались несколько обсудить произошедшее. Мы абсолютно не придерживались намеченного плана. Провели матч, вообще не имея шансов на гол. Совершали ошибки просто в элементарных игровых моментах", — приводит слова Гризманна Get French Football News.Сборная Франции за весь матч четырежды ударила по воротам соперника, однако ни один из ударов не попал в цель. Французская команда впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот.