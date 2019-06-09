Антуан Гризманн: не понимаем, что произошло в матче с Турцией

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал поражение от Турции (0:2) в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020.

"Не понимаем, что произошло. Пытались несколько обсудить произошедшее. Мы абсолютно не придерживались намеченного плана. Провели матч, вообще не имея шансов на гол. Совершали ошибки просто в элементарных игровых моментах", — приводит слова Гризманна Get French Football News.

Сборная Франции за весь матч четырежды ударила по воротам соперника, однако ни один из ударов не попал в цель. Французская команда впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот.

"Газета.ру"
Теги: Гризманн Сборная Франции Сборная Турции
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