Андрей Семенов: с Сан-Марино не было просто
Защитник сборной России Андрей Семенов после восстановительной тренировки на "Мордовия Арене" отметил атмосферу стадиона и добавил, что в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (9:0) было не так и просто.
– Андрей, понравилось ли вам, как сборную встретили болельщики, а так же газон и стадион “Мордовия Арены”?
– На стадионе была отличная атмосфера, поле было очень хорошего качества. Такие стадионы нужны в Премьер-лиге, и хотелось бы, чтобы команда из Саранска выступала именно там.
– Если бы вам поступило предложение от "Мордовии", играющей в Премьер-лиге, вы бы его рассмотрели?
– Сейчас я играю за “Ахмат” и никакие варианты на будущее не рассматриваю.
– Доставила ли сборная Сан-Марино какие-то проблемы во вчерашнем матче?
– Нет, никаких трудностей не было. Но, несмотря на счет, не было и просто, после игры испытывали определенную усталость.
– Федор Кудряшов забил свой первый мяч за национальную команду. Вам хотелось бы отличиться?
– Да, конечно. Всегда хочется забить гол, и были предпосылки к этому, но, к сожалению, не удалось. Надеюсь, что в следующей игре получится (улыбается).
– Что можно назвать самым ярким впечатлением от пребывания в Саранске?
– Мне очень понравилась атмосфера на стадионе: как люди болели и гнали нас вперед.
– Какие у вас ожидания от сборной Кипра?
– Кипр – очень серьезный и организованный соперник. Мы разберем их на завтрашней теории и будет знать все их сильные и слабые стороны.
– Позади тяжелые сезон. Остались ли силы?
– Сил полно. У нас осталось три рабочих дня, и каждый из нас отдаст всего себя, чтобы уйти в отпуск на позитивной волне.
РФС
– Андрей, понравилось ли вам, как сборную встретили болельщики, а так же газон и стадион “Мордовия Арены”?
– На стадионе была отличная атмосфера, поле было очень хорошего качества. Такие стадионы нужны в Премьер-лиге, и хотелось бы, чтобы команда из Саранска выступала именно там.
– Если бы вам поступило предложение от "Мордовии", играющей в Премьер-лиге, вы бы его рассмотрели?
– Сейчас я играю за “Ахмат” и никакие варианты на будущее не рассматриваю.
– Доставила ли сборная Сан-Марино какие-то проблемы во вчерашнем матче?
– Нет, никаких трудностей не было. Но, несмотря на счет, не было и просто, после игры испытывали определенную усталость.
– Федор Кудряшов забил свой первый мяч за национальную команду. Вам хотелось бы отличиться?
– Да, конечно. Всегда хочется забить гол, и были предпосылки к этому, но, к сожалению, не удалось. Надеюсь, что в следующей игре получится (улыбается).
– Что можно назвать самым ярким впечатлением от пребывания в Саранске?
– Мне очень понравилась атмосфера на стадионе: как люди болели и гнали нас вперед.
– Какие у вас ожидания от сборной Кипра?
– Кипр – очень серьезный и организованный соперник. Мы разберем их на завтрашней теории и будет знать все их сильные и слабые стороны.
– Позади тяжелые сезон. Остались ли силы?
– Сил полно. У нас осталось три рабочих дня, и каждый из нас отдаст всего себя, чтобы уйти в отпуск на позитивной волне.
РФС