Андрей Семенов: с Сан-Марино не было просто

Защитник сборной России Андрей Семенов после восстановительной тренировки на "Мордовия Арене" отметил атмосферу стадиона и добавил, что в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (9:0) было не так и просто.– На стадионе была отличная атмосфера, поле было очень хорошего качества. Такие стадионы нужны в Премьер-лиге, и хотелось бы, чтобы команда из Саранска выступала именно там.– Сейчас я играю за “Ахмат” и никакие варианты на будущее не рассматриваю.– Нет, никаких трудностей не было. Но, несмотря на счет, не было и просто, после игры испытывали определенную усталость.– Да, конечно. Всегда хочется забить гол, и были предпосылки к этому, но, к сожалению, не удалось. Надеюсь, что в следующей игре получится (улыбается).– Мне очень понравилась атмосфера на стадионе: как люди болели и гнали нас вперед.– Кипр – очень серьезный и организованный соперник. Мы разберем их на завтрашней теории и будет знать все их сильные и слабые стороны.– Сил полно. У нас осталось три рабочих дня, и каждый из нас отдаст всего себя, чтобы уйти в отпуск на позитивной волне.