Андрей Канчельскис: если бы "Чертаново" встречалось со сборной Сан-Марино, оно победило бы эту команду, это однозначно

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями о крупной победе дружины Станислава Черчесова над командой Сан-Марино - 9:0 в отборочном матче Евро-2020, а также рассказал, чего ждет от предстоящей встречи со сборной Кипра.

- Думаю, если бы «Чертаново» играло против Сан-Марино, «Чертаново» здесь победило бы. Это однозначно. Проблем бы у них в этой встрече не было бы. Команда Сан-Марино действительно очень слабая. Но как бы там ни было, главное, что мы взяли три очка.- Не знаю. Против таких команд порой даже неинтересно играть. Но есть такие команды, и против них все равно придется играть. Опять же самое главное - три очка и то, что болельщики довольны, то, что полный стадион был, Саранск ликует, все хорошо. Готовимся дальше...- Конечно, сборная Кипра - это не Сан-Марино. Они с каждым годом прогрессируют: кипрские команды порой попадают в Лигу чемпионов, многие футболисты у них выступают в Европе. Тут уже будет совсем другая игра. Конечно же, все мы ждем, что наша сборная возьмет три очка. Здесь опять же нам надо настраиваться. Кипр, мы видели, дал бой шотландцам 1:2, сравняв счет и пропустив на последних минутах. В любом случае надо выходить, обыгрывать команду Кипра и спокойно двигаться дальше. Хочу пожелать нашей сборной удачи и порадовать болельщиков так же, как и в Саранске. Уверен, что в Нижнем тоже будет полный стадион.- Не берусь прогнозировать. Какая разница. Самое главное - победить. Посмотрим.Напомним, что 11 июня сборная России в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в Нижнем Новгороде встретится с командой Кипра.