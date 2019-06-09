Рубен Диаш: Португалии не было легко в матче с Голландией

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал победу над сборной Голландии (1:0) в финале Лиги наций."Легко не было. Совсем не было. По ходу турниру нам приходилось обыгрывать серьезных соперников, так было и сегодня. Мы проделали тяжелую работу, и постепенно, от матча к матчу, прогрессировали", - цитирует Диаша официальный сайт УЕФА.