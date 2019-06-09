Криштиану Роналду заявил, что победа в Лиге наций принадлежит всей Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу в Лиге наций.

"Какие эмоции? Много счастья! Все отлично, я очень рад. Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа - это большая честь для меня. Я счастлив, что мы победили здесь. Народ Португалии заслуживает этого. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах - и против Швейцарии, и сегодня. Этот трофей для всех них. Он принадлежит не сборной, но всей Португалии. Сборная будет существовать и дальше - что с Криштиану, что без. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше. Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной. Как я уже сказал, у этой сборной есть потенциал, чтобы расти дальше и завоевывать новые трофеи", - цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 09:16
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