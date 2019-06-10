Станислав Черчесов: Кипр? Я-то помню, что нельзя расслабляться. Игроки иногда забывают

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Кипром, а также оценил выступление полузащитника Александра Головина в игре 3-го тура с Сан-Марино (9:0).

"У нас всегда тренировки в 12: и в Саранске, и в Бельгии, и на чемпионате мира. Футбол – летний вид спорта, так что иногда жарко бывает.

Что касается матча с Кипром, я-то помню, что нельзя расслабляться. Спасибо, что напомнили, потому что футболисты иногда забывают. У Кипра хорошая команда, качественно играли с Шотландией, так что нас ждёт непростой матч.

Саша хороший матч провёл. Он организаторские функции на себя брал, первый гол создал. Забивать, конечно, хочется. Думаю, с Кипром Головин проведёт такой же качественный матч, но с небошьшими изменениями", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Теги: Черчесов Сборная России
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