На матч Россия - Кипр проданы все билеты

Более 42 тысяч билетов продано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра, сообщили в пресс-службе РФС."Все билеты на игру проданы. Всего – более 42 тысяч", – сказали в пресс-службе.Игра пройдет во вторник в Нижнем Новгороде на стадионе "Нижний Новгород". Начало встречи – 21.45 мск.