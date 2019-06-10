На матч Россия - Кипр проданы все билеты

Более 42 тысяч билетов продано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра, сообщили в пресс-службе РФС.

"Все билеты на игру проданы. Всего – более 42 тысяч", – сказали в пресс-службе.

Игра пройдет во вторник в Нижнем Новгороде на стадионе "Нижний Новгород". Начало встречи – 21.45 мск.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 19:05
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