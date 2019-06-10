Испания – Швеция: стартовые составы

Сборные Испании и Швеции объявили стартовые составы на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Испания: Аррисабалага – Карвахаль, Мартинес, Рамос, Альба – Бускетс, Руис, Парехо – Иско, Родриго, Асенсио.

Швеция: Ульсен – Лустиг, Хеландер, Янссон, Аугустинссон – Квайсон, Ларссон, Экдаль, Классон – Берг, Форсберг.
Теги: Сборная Испании Сборная Швеции
Сегодня, 21:05
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