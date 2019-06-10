Испания – Швеция: стартовые составы
Сборные Испании и Швеции объявили стартовые составы на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Испания: Аррисабалага – Карвахаль, Мартинес, Рамос, Альба – Бускетс, Руис, Парехо – Иско, Родриго, Асенсио.
Швеция: Ульсен – Лустиг, Хеландер, Янссон, Аугустинссон – Квайсон, Ларссон, Экдаль, Классон – Берг, Форсберг.
Испания: Аррисабалага – Карвахаль, Мартинес, Рамос, Альба – Бускетс, Руис, Парехо – Иско, Родриго, Асенсио.
Швеция: Ульсен – Лустиг, Хеландер, Янссон, Аугустинссон – Квайсон, Ларссон, Экдаль, Классон – Берг, Форсберг.