Украина с минимальным счетом обыграла Люксембург в квалификации ЧЕ-2020
Сборная Украины одержала победу над Люксембургом (1:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Чемпионат Европы-2020
4 тур
Украина – Люксембург 1:0
Голы: Яремчук, 6
Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Караваев, Степаненко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Яремчук
Люксембург: Морис, Шано, Жанс, Мартинс, Жерсон, Перейра, Тилл, Тиль, Баррейро, Родригес, Мота
Предупреждения: Тилл, 29, Мота, 31
Чемпионат Европы-2020
4 тур
Украина – Люксембург 1:0
Голы: Яремчук, 6
Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Караваев, Степаненко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Яремчук
Люксембург: Морис, Шано, Жанс, Мартинс, Жерсон, Перейра, Тилл, Тиль, Баррейро, Родригес, Мота
Предупреждения: Тилл, 29, Мота, 31