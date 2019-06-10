Украина с минимальным счетом обыграла Люксембург в квалификации ЧЕ-2020

Сборная Украины одержала победу над Люксембургом (1:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Чемпионат Европы-2020

4 тур

Украина – Люксембург 1:0

Голы: Яремчук, 6

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Караваев, Степаненко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Яремчук

Люксембург: Морис, Шано, Жанс, Мартинс, Жерсон, Перейра, Тилл, Тиль, Баррейро, Родригес, Мота

Предупреждения: Тилл, 29, Мота, 31
Теги: Сборная Украины Сборная Люксембурга
Вчера, 23:43
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