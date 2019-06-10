Испания разгромила Швецию

Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 3:0.

Чемпионат Европы-2020

4 тур

Испания – Швеция 3:0

Голы: Рамос, 64 (пен), Мората, 85 (пен), Оярсабаль, 87.

Испания: Кепа, Карвахаль, Мартинес (Льоренте, 88), Рамос, Альба, Руис, Бускетс, Парехо, Иско, Асенсио (Мората, 65), Родриго (Оярсабаль, 72).

Швеция: Ольсен, Лустиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Ларссон (Исак, 81), Экдаль (Олссон, 86), Классон (Юханссон, 27), Форсберг, Квайсон, Берг.

Предупреждения: Альба, 24.
Теги: Сборная Испании Сборная Швеции
Вчера, 23:44
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