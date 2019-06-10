Первый канал будет показывать матчи Евро-2020

Первый канал будет показывать матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.

Телеправа на показ турнира в России выкупила компания "Телеспорт", которая принадлежит Петру Макаренко. На данный момент различные телеканалы ведут переговоры о показе матчей.

Вероятно, Первый канал разделит возможность показывать игры Евро-2020 с "Матч ТВ" или "Россией".

Евро-2020 пройдет в 2020 году с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

"РБ"
Сегодня, 00:08
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