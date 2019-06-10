Виктор Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связки

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон, возможно, получил повреждение крестообразной связки колена в матче за сборную Швеции в отборочного турнире чемпионата Европы-2020 с Испанией (0:3), сообщает Aftonbladet.

В середине первого тайма защитник испанцев Жорди Альба сорвал контратаку шведов, сбив Классона, который после этого не смог продолжить игру. В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.

"Чемпионат.сом"
Теги: Классон Сборная Испании Сборная Швеции
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