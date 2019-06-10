Альваро Мората признался, что Серхио Рамос сам уступил ему право пробить пенальти
Форвард сборной Испании Альваро Мората - о матче со сборной Швеции (3:0) в отборочном турнире Евро-2020. В этой игре он забил ударом с пенальти.
"Очень мило со стороны Серхио Рамоса предложить мне пробить пенальти. Он всегда хочет забивать. Я даже не просил его об этом. Это отличный результат. Мы очень довольны, поскольку Швеция - очень хорошая команда. Они хорошо защищались и пытались поймать нас на контратаках. Но мы показали игру топ-уровня", - цитирует Морату официальный сайт УЕФА.
"Очень мило со стороны Серхио Рамоса предложить мне пробить пенальти. Он всегда хочет забивать. Я даже не просил его об этом. Это отличный результат. Мы очень довольны, поскольку Швеция - очень хорошая команда. Они хорошо защищались и пытались поймать нас на контратаках. Но мы показали игру топ-уровня", - цитирует Морату официальный сайт УЕФА.