Альваро Мората признался, что Серхио Рамос сам уступил ему право пробить пенальти

Форвард сборной Испании Альваро Мората - о матче со сборной Швеции (3:0) в отборочном турнире Евро-2020. В этой игре он забил ударом с пенальти.

"Очень мило со стороны Серхио Рамоса предложить мне пробить пенальти. Он всегда хочет забивать. Я даже не просил его об этом. Это отличный результат. Мы очень довольны, поскольку Швеция - очень хорошая команда. Они хорошо защищались и пытались поймать нас на контратаках. Но мы показали игру топ-уровня", - цитирует Морату официальный сайт УЕФА.
Теги: Рамос Мората Сборная Швеции Сборная Испании
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