Виктор Классон пока не знает, насколько серьезна его травма

Полузащитник сборной Швеции и "Краснодара" Виктор Классон после матча со сборной Испании (0:3) в отборочном турнире Евро-2020 рассказал о своей травме.

"Обидно, потому что мы проиграли 0:3 и я получил травму. Спокойного вечера не получилось. Что со мной? Мы сделаем снимок и посмотрим. Сейчас ситуация не лучшая, я почувствовал, что что-то произошло", - цитирует Классона Aftonbladet.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Швеции Сборная Испании Классон
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