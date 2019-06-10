Виктор Классон пока не знает, насколько серьезна его травма

Полузащитник сборной Швеции и "Краснодара" Виктор Классон после матча со сборной Испании (0:3) в отборочном турнире Евро-2020 рассказал о своей травме."Обидно, потому что мы проиграли 0:3 и я получил травму. Спокойного вечера не получилось. Что со мной? Мы сделаем снимок и посмотрим. Сейчас ситуация не лучшая, я почувствовал, что что-то произошло", - цитирует Классона Aftonbladet.