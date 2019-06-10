Денис Бояринцев: мы уже однажды обжигались с Кипром, об этом нужно помнить

Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча с Кипром.

"Мы уже однажды обжигались с Кипром, и об этом нужно помнить. У них команда гораздо крепче, чем у Сан-Марино. Если у нашей сборной будут проблемы с настроем на игру, то киприоты могут и упереться. Но в целом, у команды, которая ставит перед собой задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы, не должны возникать проблемы во встречах с такими сборными", - цитируют Бояринцева "Известия".
Теги: Бояринцев Сборная России
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