Денис Бояринцев: мы уже однажды обжигались с Кипром, об этом нужно помнить
Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча с Кипром.
"Мы уже однажды обжигались с Кипром, и об этом нужно помнить. У них команда гораздо крепче, чем у Сан-Марино. Если у нашей сборной будут проблемы с настроем на игру, то киприоты могут и упереться. Но в целом, у команды, которая ставит перед собой задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы, не должны возникать проблемы во встречах с такими сборными", - цитируют Бояринцева "Известия".
"Мы уже однажды обжигались с Кипром, и об этом нужно помнить. У них команда гораздо крепче, чем у Сан-Марино. Если у нашей сборной будут проблемы с настроем на игру, то киприоты могут и упереться. Но в целом, у команды, которая ставит перед собой задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы, не должны возникать проблемы во встречах с такими сборными", - цитируют Бояринцева "Известия".