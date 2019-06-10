Роман Яремчук: если бы Зинченко забил, думаю, мы бы расслабились
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал матч против Люксембурга (1:0) в отборочном турнире Евро-2020.
"Это моя работа – забивать голы. В прошлых матчах у меня было много шансов, где-то не повезло, где-то не хватило мастерства. Очень приятно, что снова забил. Честно, вообще без разницы, как забиваю. Главное, что забиваю, получили три очка. Игра забывается, а результат остается. Для турнирной таблицы очень важно, что мы получили эти очки дома. Если бы Зинченко забил, думаю, мы бы расслабились. Был скользкий счет, переживали, чтобы не пропустить, играли где-то от обороны. Этот фактор сыграл свою роль. Нас немного физически не хватает, свежей головы не хватает, как мы показывали в матче с Сербией. Благодарю фанов, хорошая атмосфера, за счет этого и победили", - цитирует Яремчукка Tribuna.com.
"Это моя работа – забивать голы. В прошлых матчах у меня было много шансов, где-то не повезло, где-то не хватило мастерства. Очень приятно, что снова забил. Честно, вообще без разницы, как забиваю. Главное, что забиваю, получили три очка. Игра забывается, а результат остается. Для турнирной таблицы очень важно, что мы получили эти очки дома. Если бы Зинченко забил, думаю, мы бы расслабились. Был скользкий счет, переживали, чтобы не пропустить, играли где-то от обороны. Этот фактор сыграл свою роль. Нас немного физически не хватает, свежей головы не хватает, как мы показывали в матче с Сербией. Благодарю фанов, хорошая атмосфера, за счет этого и победили", - цитирует Яремчукка Tribuna.com.