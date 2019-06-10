Выбежавший на поле в Саранске болельщик арестован на 15 суток

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 36-летнего жителя города Пензы Кузьмина С.В. по ч.3 ст.20.31 КоАП Российской Федерации – грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, а именно осуществление действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории.Как следует из материалов дела, 8 июня 2019 года в 20 часов 20 минут Кузьмин С.В., находясь на стадионе "Мордовия Арена", являясь зрителем при проведении официального спортивного соревнования квалификационного 3 тура Чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными командами России и Сан-Марино, нарушил Правила поведения зрителей при проведении официального спортивного соревнования. А именно, во втором тайме во время проведения футбольного матча мужчина выбежал на футбольное поле, находясь в движении, неоднократно падал, в результате чего мог столкнуться с игроками сборных команд, сотрудниками, отвечающими за безопасность проведения игры, которые осуществляли пресечение его действий, чем создавал угрозу собственному здоровью, а также безопасности здоровью лиц, находящихся в месте проведения данного спортивного мероприятия. В связи противоправным поведением Кузьмина С.В. проведение игры было приостановлено на некоторое время.В судебном заседании Кузьмин вину признал.9 июня 2019 года суд вынес постановление, которым признал Кузьмина С.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 2 года.