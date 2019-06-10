Сборная России сыграет с Кипром в красной форме
Сборная России сыграет в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра.
Голкипер россиян выйдет на поле в желтой форме. Встреча состоится сегодня в Нижнем Новгороде, начало в 21:45.
Голкипер россиян выйдет на поле в желтой форме. Встреча состоится сегодня в Нижнем Новгороде, начало в 21:45.
Сыграем с Кипром в красной форме! Голкипер - в желтой pic.twitter.com/EW0g2U8vEX— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2019