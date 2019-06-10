Сборная России сыграет с Кипром в красной форме

Сборная России сыграет в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра.

Голкипер россиян выйдет на поле в желтой форме. Встреча состоится сегодня в Нижнем Новгороде, начало в 21:45.

Теги: Сборная России Сборная Кипра
Сегодня, 14:04
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