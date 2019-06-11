Кепа - о проигравшем ему конкуренцию в сборной Испании Де Хеа: понимаю, что Давид расстроен

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа потерял статус основного вратаря в сборной Испании.

"Игроков всегда окружают такие противоречия, но мы должны спокойно воспринимать это. Я счастлив играть, помогать команде и завершать сезон наилучшим образом.

Я собираюсь продолжать работать, как и до этого, изо всех сил, чтобы сохранить доверие тренера.

Кто бы ни играл в воротах, он будет делать это очень хорошо. Конечно, я понимаю, что Давид расстроен, мы все тренируемся ради того, чтобы играть, а потом тренер принимает решение. И от вас зависит, правильно ли вы отреагируете", — цитирует Кепу The Mirror.

В то же время Роберт Морено, ассистент главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, заявил, что Де Хеа потерял свой статус неоспоримого первого номера в сборной.

"Мы не считаем, что время Де Хеа в сборной Испании подошло к концу, но Кепа невероятным образом провел концовку сезона, став в составе "Челси" победителем Лиги Европы. Мы подумали, что Кепа может помочь нам лучше.

Конкуренция началась. Когда вам что-то дается слишком легко, вы расслабляетесь, а это нехорошо. Конкуренция важна в достижении цели".

Sport24.ru
Теги: Кепа Де Хеа Сборная Испании Сборная Швеции
Сегодня, 18:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама