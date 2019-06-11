Казахстан дома разгромил Сан-Марино

В матче отборочного турнира Евро-2020 сбооная Казахстана на своем поле обыграла Сан-Марино.

Чемпионат Европы-2020

4 тур

Казахстан – Сан-Марино 4:0

Гол: Куат, 45+1, Федин, 62, Суюмбаев, 66, Исламхан, 79

Казахстан: Непогодов, Шомко, Малый, Суюмбаев, Ерланов, Куат (Перцух, 84), Исламхан, Тагыберген, Вороговский, Турысбек (Жангулушбай, 69), Аимбетов (Федин, 58)

Сан-Марино: Бенедеттини, Витайоли, Бролли, Чезарини (Баттистини, 77), Грандони, Ченсони, Баттистини (Голинуччи, 46), Муларони, Лунадей, Витайоли (Бернарди, 83), Нанни

Предупреждения: Ерланов, 31, Ченсони, 48, Бролли,, 64, Шомко, 90
Теги: Сборная Казахстана Сборная Сан-Марино
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