Сборная России объявила состав на матч с Кипром
Сборная России объявила состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра.
Россия: Гильерме - Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов - Оздоев, Зобнин, Головин - Ан. Миранчук, Дзюба, Ионов.
Запасные: Лунев, Шунин, Чернов, Петров, Нойштедтер, Беляев, Ахметов, Баринов, Бакаев, Ал. Миранчук, Чалов, Смолов.
Кипр: Пардо - Иоанну, Лаифис, Кусулос, Макрис - Маргаса, Кости, Артиматас, Авраам, Сотириу, Георгиу.
Россия: Гильерме - Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов - Оздоев, Зобнин, Головин - Ан. Миранчук, Дзюба, Ионов.
Запасные: Лунев, Шунин, Чернов, Петров, Нойштедтер, Беляев, Ахметов, Баринов, Бакаев, Ал. Миранчук, Чалов, Смолов.
Кипр: Пардо - Иоанну, Лаифис, Кусулос, Макрис - Маргаса, Кости, Артиматас, Авраам, Сотириу, Георгиу.