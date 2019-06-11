Сборная России объявила состав на матч с Кипром

Сборная России объявила состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра.

Россия: Гильерме - Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов - Оздоев, Зобнин, Головин - Ан. Миранчук, Дзюба, Ионов.

Запасные: Лунев, Шунин, Чернов, Петров, Нойштедтер, Беляев, Ахметов, Баринов, Бакаев, Ал. Миранчук, Чалов, Смолов.

Кипр: Пардо - Иоанну, Лаифис, Кусулос, Макрис - Маргаса, Кости, Артиматас, Авраам, Сотириу, Георгиу.
Теги: Сборная России Сборная Кипра
Сегодня, 20:34
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