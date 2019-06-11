Германия разгромила Эстонию со счетом 8:0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Германии разгромила команду Эстонии.

Чемпионат Европы-2020

4 тур

Германия – Эстония 8:0

Голы: Ройс, 10, Гнабри, 17, Горецка, 20, Гюндоган, 26 (пен), Ройс, 37, Гнабри, 62, Вернер, 79, Сане, 88.

Германия: Нойер, Зюле, Гинтер, Керер, Шульц (Хальстенберг, 46), Киммих, Горецка, Гюндоган (Дракслер, 53), Сане, Ройс (Вернер, 65), Гнабри.

Эстония: Лепметс, Тамм, Вихманн, Метс, Пикк, Тенисте, Васильев (Крейда, 82), Дмитриев (Кяйт, 59), Пури, Камс, Зенев (Ояама, 71).

Предупреждения: Тамм, 25.
Теги: Сборная Германии Сборная Эстонии
Вчера, 23:42
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