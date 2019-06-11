Германия разгромила Эстонию со счетом 8:0
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Германии разгромила команду Эстонии.
Чемпионат Европы-2020
4 тур
Германия – Эстония 8:0
Голы: Ройс, 10, Гнабри, 17, Горецка, 20, Гюндоган, 26 (пен), Ройс, 37, Гнабри, 62, Вернер, 79, Сане, 88.
Германия: Нойер, Зюле, Гинтер, Керер, Шульц (Хальстенберг, 46), Киммих, Горецка, Гюндоган (Дракслер, 53), Сане, Ройс (Вернер, 65), Гнабри.
Эстония: Лепметс, Тамм, Вихманн, Метс, Пикк, Тенисте, Васильев (Крейда, 82), Дмитриев (Кяйт, 59), Пури, Камс, Зенев (Ояама, 71).
Предупреждения: Тамм, 25.
Чемпионат Европы-2020
4 тур
Германия – Эстония 8:0
Голы: Ройс, 10, Гнабри, 17, Горецка, 20, Гюндоган, 26 (пен), Ройс, 37, Гнабри, 62, Вернер, 79, Сане, 88.
Германия: Нойер, Зюле, Гинтер, Керер, Шульц (Хальстенберг, 46), Киммих, Горецка, Гюндоган (Дракслер, 53), Сане, Ройс (Вернер, 65), Гнабри.
Эстония: Лепметс, Тамм, Вихманн, Метс, Пикк, Тенисте, Васильев (Крейда, 82), Дмитриев (Кяйт, 59), Пури, Камс, Зенев (Ояама, 71).
Предупреждения: Тамм, 25.