Сборная Франции с крупным счетом обыграла Андорру
В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Андорры проиграла Франции.
Чемпионат Европы-2020
4 тур
Андорра – Франция 0:4
Голы: Мбаппе, 11, Бен-Йеддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60
Андорра: Гомес, Сола, Сан-Никола, Рубио, Льовера, Сервос, Валес, Ребес, Виейра, Алаез, Мартинез (Гомес, 53)
Франция: Льорис, Зума, Лангле, Дюбуа, Менди, Погба, Альваро (Сиссоко, 64), Товен, Гризманн, Коман, Мбаппе
Предупреждения: Рубио, 12, Зума, 77
Чемпионат Европы-2020
4 тур
Андорра – Франция 0:4
Голы: Мбаппе, 11, Бен-Йеддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60
Андорра: Гомес, Сола, Сан-Никола, Рубио, Льовера, Сервос, Валес, Ребес, Виейра, Алаез, Мартинез (Гомес, 53)
Франция: Льорис, Зума, Лангле, Дюбуа, Менди, Погба, Альваро (Сиссоко, 64), Товен, Гризманн, Коман, Мбаппе
Предупреждения: Рубио, 12, Зума, 77