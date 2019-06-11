Сборная Франции с крупным счетом обыграла Андорру

В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Андорры проиграла Франции.

Чемпионат Европы-2020

4 тур

Андорра – Франция 0:4

Голы: Мбаппе, 11, Бен-Йеддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60

Андорра: Гомес, Сола, Сан-Никола, Рубио, Льовера, Сервос, Валес, Ребес, Виейра, Алаез, Мартинез (Гомес, 53)

Франция: Льорис, Зума, Лангле, Дюбуа, Менди, Погба, Альваро (Сиссоко, 64), Товен, Гризманн, Коман, Мбаппе

Предупреждения: Рубио, 12, Зума, 77
Теги: Сборная Франции Сборная Андорры
Вчера, 23:43
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