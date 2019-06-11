Станислав Черчесов: главное, что не теряли концентрацию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над Кипром."Настрой на игру есть. Есть вещи, которые мы делали правильно. То, что планировали, сделали. Такие игры бывают. Главное, что не теряли концентрацию. Поблагодарил игроков за профессионализм", - сказал Черчесов.