Алексей Ионов: главное, что реализовали свой момент

Нападающий сборной России Алексей Ионов прокомментировал победу над Кипром Ионов забил единственный гол в матче.

"Самое главное – было собраться и реализовать моменты. Они были – игра складывалась удачно с первых минут, но не могли забить и было тяжело. Главное, что реализовали свой момент", – сказал Ионов в эфире "Матч Премьер".
Теги: Ионов Сборная России Сборная Кипра
Сегодня, 00:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама