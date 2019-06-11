Алексей Ионов: главное, что реализовали свой момент

Нападающий сборной России Алексей Ионов прокомментировал победу над Кипром Ионов забил единственный гол в матче."Самое главное – было собраться и реализовать моменты. Они были – игра складывалась удачно с первых минут, но не могли забить и было тяжело. Главное, что реализовали свой момент", – сказал Ионов в эфире "Матч Премьер".