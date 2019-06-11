Андрей Червиченко: странный какой-то судья был на матче с Кипром, может быть, он ходил на курсы к нашим судьям?
Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал победу сборной России над командой Кипра в отборе к Евро-2020 (1:0).
- Можно сказать, что это вымученная победа?
- Нет, играли-то хорошо. Единственный момент, в конце было такое ощущение, особенно, когда команда уже немного подсела, что за фривольное использование моментов может последовать наказание. Слава богу, киприоты не сдюжили, но обычно, когда такое количество моментов разбазаривается впустую, мяч часто влетает в ворота, а давно записанные три очка превращаются в одно. И именно этого потом не хватает, чтобы выйти в финальную часть турнира.
- То есть вы боялись сценария 22-летней давности, когда сборная России сыграла с Кипром вничью?
- Ну да. Любой дурной мяч мог быть. Например, когда на 78-й минуте с правого фланга подавали, и высокий игрок киприотов бил головой. А ведь он мог попасть в ворота. И иди потом попробуй забить за оставшееся время мяч, когда и так несколько не влетело. Поэтому Черчесов должен серьезно поговорить с командой: нельзя так растранжиривать моменты. И Дзюбе тоже пора спускаться с небес на землю и более серьезно относиться к моментам, которые для него создают партнеры.
В целом же впечатления очень хорошие. И игра ладилась, и комбинация с проходом по левому флангу понравилась. Все нормально, просто опять же надо серьезнее относиться к моментам. И если у Дзюбы сегодня не идет, то Черчесов должен дать попробовать другим игрокам. Может быть, Смолову.
- По судейству есть вопросы?
- Странный какой-то судья. Точно он не хотел ничего лишнего в нашу пользу свистнуть. И первый мяч не засчитал, где не было «вне игры». Странно, что такой турнир без VAR проходит. Были моменты, когда арбитр с удовольствием показал карточку Кудряшову. Зато, когда Кудряшову чуть не оторвали руку, он очень либерально отнёсся к эпизоду. Может быть, он ходил на курсы к нашим судьям? Просто одни и те же моменты он трактовал по-разному. И все время не в нашу пользу.
- В перерыве матча на стадионе состоялась церемония бракосочетания. Как к подобным вещам на футболе относитесь?
- Нормально. Людям, которые вступили в брак, будет что вспомнить. А зрителей, думаю, это нисколько не напрягает. Наоборот, что-то веселенькое, прикольное. Единственное, не хотелось бы, чтобы теперь в каждом матче по десять человек на поле выходили и начинали играть свадьбы. Не хочется, чтобы футбольные стадионы во время матчей стали дворцами бракосочетания.
- Можно сказать, что это вымученная победа?
- Нет, играли-то хорошо. Единственный момент, в конце было такое ощущение, особенно, когда команда уже немного подсела, что за фривольное использование моментов может последовать наказание. Слава богу, киприоты не сдюжили, но обычно, когда такое количество моментов разбазаривается впустую, мяч часто влетает в ворота, а давно записанные три очка превращаются в одно. И именно этого потом не хватает, чтобы выйти в финальную часть турнира.
- То есть вы боялись сценария 22-летней давности, когда сборная России сыграла с Кипром вничью?
- Ну да. Любой дурной мяч мог быть. Например, когда на 78-й минуте с правого фланга подавали, и высокий игрок киприотов бил головой. А ведь он мог попасть в ворота. И иди потом попробуй забить за оставшееся время мяч, когда и так несколько не влетело. Поэтому Черчесов должен серьезно поговорить с командой: нельзя так растранжиривать моменты. И Дзюбе тоже пора спускаться с небес на землю и более серьезно относиться к моментам, которые для него создают партнеры.
В целом же впечатления очень хорошие. И игра ладилась, и комбинация с проходом по левому флангу понравилась. Все нормально, просто опять же надо серьезнее относиться к моментам. И если у Дзюбы сегодня не идет, то Черчесов должен дать попробовать другим игрокам. Может быть, Смолову.
- По судейству есть вопросы?
- Странный какой-то судья. Точно он не хотел ничего лишнего в нашу пользу свистнуть. И первый мяч не засчитал, где не было «вне игры». Странно, что такой турнир без VAR проходит. Были моменты, когда арбитр с удовольствием показал карточку Кудряшову. Зато, когда Кудряшову чуть не оторвали руку, он очень либерально отнёсся к эпизоду. Может быть, он ходил на курсы к нашим судьям? Просто одни и те же моменты он трактовал по-разному. И все время не в нашу пользу.
- В перерыве матча на стадионе состоялась церемония бракосочетания. Как к подобным вещам на футболе относитесь?
- Нормально. Людям, которые вступили в брак, будет что вспомнить. А зрителей, думаю, это нисколько не напрягает. Наоборот, что-то веселенькое, прикольное. Единственное, не хотелось бы, чтобы теперь в каждом матче по десять человек на поле выходили и начинали играть свадьбы. Не хочется, чтобы футбольные стадионы во время матчей стали дворцами бракосочетания.