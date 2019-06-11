Валерий Рейнгольд: чтобы свалить Дзюбу, на поле надо выкатить танк

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд после победы сборной России над командой Кипра в отборочном матче Евро-2020 - 1:0 в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от игры дружины Станислава Черчесова.

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд после победы сборной России над командой Кипра в отборочном матче Евро-2020 - 1:0 в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился впечатлениями от игры дружины Станислава Черчесова.- Как я и предполагал, команда Кипра оказалась на порядок сильнее сборной Сан-Марино, - отметил Рейнгольд. - Рабочая команда - с ней надо играть серьезно.Наша сборная выглядела неважно. Мне кажется, ребята сильно устали, им все надоело. Я их понимаю: за плечами сезон, многие игроки уже успели отдохнуть, а они все еще продолжают пахать. Отпечаток усталости был заметен: многие комбинации по этой причине не доиграли. А раз ты устал, то ничего хорошего не сделаешь. Посмотрите на действия Дзюбы: нет силы ударить по мячу даже. Такие матчи, как с Сан-Марино, конечно же, расхолаживают. Слава богу, взяли три очка в этой игре, и задачу взять шесть очков в домашних матчах выполнили. Дальше, конечно, нам будет сложнее. Игра меня абсолютно не впечатлила. Надо отметить, что Кипр опасно атаковал в некоторых моментах. Не подстраховал бы Фернандес, все печально и закончилось бы: было бы 1:1.- Не было здесь пенальти нигде вообще. Не слушайте комментатора. Чтобы свалить Дзюбу, надо на поле танк выкатывать. Артем упал только потому, что ноги уже не держат. Он был физически не готов к этой игре, просто потому что он сильно устал.- Конечно. Так оно и есть. Я думаю, и Кипр доволен. Полагаю, они думали, что проиграют с более крупным счетом. Честь им и хвала: они хорошо бегали. Упорно бились. Счет 0:1, конечно, их устраивает. Потому что киприоты прекрасно понимают, что выйти из группы они не могут, а выступить достойно - это их главная задача. И с ней они справляются. А все, что касается нашей команды, то я опять же благодарен ребятам, что они взяли шесть очков в двух последних матчах, но игра с Кипром была вымученной - это вы правильно подметили. Мы выглядели уставшими. Такое чувство, что каждый думал: быстрее бы это мучение закончилось.