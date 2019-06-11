Артем Дзюба: АПЛ? Хочу съездить на рыбалочку, а потом посмотрим

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба после победы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0), сообщил, что пока он не думает о переходе в один из английских клубов.

"Переход в английскую Премьер-лигу? Время покажет, дайте дух перевести. Хочу с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалочку, два дня насладиться, ничего не делать. А потом новый сезон, посмотрим. Сейчас просто рад, что набрали шесть очков. Впереди ещё долгий путь", - цитирует Дзюбу "Чемпионат".
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 08:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама