Наставник сборной Кипра: мы играли с суперкачественной командой. Россия - топ

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России (0:1).

"Я горд своими футболистами. Мы играли с суперкачественной командой. Россия — топ. Поверьте, я сидел на очень удобном месте, чтобы это рассмотреть. Для нас играть в таком прекрасном городе, на таком стадионе, при таких болельщиков — это невероятный опыт. Ну а если говорить об игре, то было два разных тайма. В первом — нам сильно повезло. Во втором мы перестроились и сумели навязать борьбу, что было очень хорошо для нового поколения наших футболистов", - цитирует Бен-Шимона "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Кипра Сборная России
Сегодня, 08:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама