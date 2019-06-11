Тренер сборной Азербайджана: у Словакии один Лоботка стоит 25 млн. Вся наша команда дешевле

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич прокомментировал поражение в матче группы E отборочного этапа ЕВРО-2020 от Словакии в Баку.- Трудно говорить после такого результата. Неплохо начали, но быстро пропустили. Гол Шейдаева вселил надежду, но затем не удалось развить это. Араз мог забить и сократить счет. Один только Станислав Лоботка стоит 25 миллионов. Вся наша команда оценивается дешевле него. Не сказал бы, что все так плохо. Хотя после такого результата это и выглядит странно.- Не сказал бы, что бился он один.- Это был шок для нас. Мы должны извиниться за такой результат.