Тренер сборной Азербайджана: у Словакии один Лоботка стоит 25 млн. Вся наша команда дешевле
Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич прокомментировал поражение в матче группы E отборочного этапа ЕВРО-2020 от Словакии в Баку.
- Трудно говорить после такого результата. Неплохо начали, но быстро пропустили. Гол Шейдаева вселил надежду, но затем не удалось развить это. Араз мог забить и сократить счет. Один только Станислав Лоботка стоит 25 миллионов. Вся наша команда оценивается дешевле него. Не сказал бы, что все так плохо. Хотя после такого результата это и выглядит странно.
- Вам не кажется, что на поле бился только Рамиль Шейдаев?
- Не сказал бы, что бился он один.
- О чем думали после пятого мяча словаков?
- Это был шок для нас. Мы должны извиниться за такой результат.
Azerisport.com
- Трудно говорить после такого результата. Неплохо начали, но быстро пропустили. Гол Шейдаева вселил надежду, но затем не удалось развить это. Араз мог забить и сократить счет. Один только Станислав Лоботка стоит 25 миллионов. Вся наша команда оценивается дешевле него. Не сказал бы, что все так плохо. Хотя после такого результата это и выглядит странно.
- Вам не кажется, что на поле бился только Рамиль Шейдаев?
- Не сказал бы, что бился он один.
- О чем думали после пятого мяча словаков?
- Это был шок для нас. Мы должны извиниться за такой результат.
Azerisport.com