Дмитрий Сычев: обидно за Артема Дзюбу, у него не шла игра

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал победу над Кипром (1:0).

"Игра классная, обилие моментов, каждые две минуты стадион взрывался. Команде Сан-Марино забили все, что могли, а тут не хватало последнего штриха. Стадион просто шикарный, атмосфера отличная, радуюсь за жителей города, ведь у них есть такая арена. Посмотрите, какой интерес к футболу, сборная сделала для развития этого вида спорта в стране очень много.

Главные герои — все футболисты, каждый играл хорошо. Они создавали моменты, могли забить. Обидно за Артема Дзюбу, у него не шла игра, но главное, что получилось набрать три очка, позже сделают выводы и разберут ошибки. Надеюсь, сможем выйти в финальную часть чемпионата Европы с первого места в группе, обыграв бельгийцев", - цитирует Сычева ТАСС.
Теги: Сычев Сборная России
Сегодня, 09:21
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