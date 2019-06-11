Дмитрий Сычев: обидно за Артема Дзюбу, у него не шла игра
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал победу над Кипром (1:0).
"Игра классная, обилие моментов, каждые две минуты стадион взрывался. Команде Сан-Марино забили все, что могли, а тут не хватало последнего штриха. Стадион просто шикарный, атмосфера отличная, радуюсь за жителей города, ведь у них есть такая арена. Посмотрите, какой интерес к футболу, сборная сделала для развития этого вида спорта в стране очень много.
Главные герои — все футболисты, каждый играл хорошо. Они создавали моменты, могли забить. Обидно за Артема Дзюбу, у него не шла игра, но главное, что получилось набрать три очка, позже сделают выводы и разберут ошибки. Надеюсь, сможем выйти в финальную часть чемпионата Европы с первого места в группе, обыграв бельгийцев", - цитирует Сычева ТАСС.
"Игра классная, обилие моментов, каждые две минуты стадион взрывался. Команде Сан-Марино забили все, что могли, а тут не хватало последнего штриха. Стадион просто шикарный, атмосфера отличная, радуюсь за жителей города, ведь у них есть такая арена. Посмотрите, какой интерес к футболу, сборная сделала для развития этого вида спорта в стране очень много.
Главные герои — все футболисты, каждый играл хорошо. Они создавали моменты, могли забить. Обидно за Артема Дзюбу, у него не шла игра, но главное, что получилось набрать три очка, позже сделают выводы и разберут ошибки. Надеюсь, сможем выйти в финальную часть чемпионата Европы с первого места в группе, обыграв бельгийцев", - цитирует Сычева ТАСС.