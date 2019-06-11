Николай Комличенко: не расстроился, что не попал в заявку сборной России на оба матча

Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал, что не расстроился, что не сыграл за национальную команду в двух минувших матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

"Не расстроился, что не попал в заявку на оба матча. Ничего страшного не произошло. Есть стимул работать дальше. Вызов в сборную был шагом вперёд. Главное — познакомился с командой, узнал требования тренерского штаба. Всё нормально. Станислав Саламович не объяснял, почему я остаюсь вне заявки, но я и сам прекрасно понимал. Этот вопрос решать главному тренеру, точно не мне.

Пока о будущем не знаю. Сейчас еду в отпуск, надо немного перезагрузиться и отдохнуть. Не знаю, когда что-то решится, у меня 23 июня начинаются сборы с «Младой». Я игрок этой команды. Дальше будет видно", - цитирует Комличенко "Р-Спорт".
Теги: Комличенко Сборная России
Сегодня, 10:33
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