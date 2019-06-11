Александр Головин: хотелось в матче с Кипром ответить Фабрегасу голом, но главное - три очка
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал победу над Кипром (1:0) в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
"Ожидание от следующего сезона — быть в тройке. Что касается игры, то мы выступили намного сильнее, а при удачной реализации могли и пять забивать. Честно говоря, были и мои ошибки — бил выше.
Надеюсь, что в следующем сезоне я буду больше забивать. Хотелось бы ответить Фабрегасу голом, но главное — это три очка", - цитирует Головина Sport24.ru.
"Ожидание от следующего сезона — быть в тройке. Что касается игры, то мы выступили намного сильнее, а при удачной реализации могли и пять забивать. Честно говоря, были и мои ошибки — бил выше.
Надеюсь, что в следующем сезоне я буду больше забивать. Хотелось бы ответить Фабрегасу голом, но главное — это три очка", - цитирует Головина Sport24.ru.