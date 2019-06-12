Каллум Макгрегор: матч с Россией будет очень важным для Шотландии, ждем его с нетерпением

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в матче отборочного турнира к Евро-2020. Он также поделился ожиданиями от матча против сборной России, который пройдет в сентябре.

"Под руководством нового тренера приятно играть. Сейчас у нас есть неплохая защитная структура, мы создаем моменты. В матче с Бельгией нам чуть-чуть не хватило до гола, все это понимают.

Матч с Россией будет очень важным. Мы обыграли Кипр 2:1, но уверены, что можем играть достойно и против лидеров группы. Мы с нетерпением ждем этой игры", - цитирует Макгрегора пресс-служба сборной Шотландии.

Sport24.ru
Теги: Макгрегор Сборная России Сборная Шотландии Сборная Бельгии
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