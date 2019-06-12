Фернандо Морьентес: матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге - это будет первоклассное зрелище

Бывший форвард сборной Испании Фернандо Морьентес пообщался с журналистами после матча звезд УЕФА и легенд российского футбола, который состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий, посвященных Евро-2020.– Это будет первоклассное зрелище – и из-за статуса турнира, который этого заслуживает, и благодаря прекрасному городу-организатору. УЕФА всегда проводит мероприятия на высшем уровне, так что я уверен – весь мир насладится великим чемпионатом Европы.– Опыт всегда важен, но, на мой взгляд, большое желание и новизна порой могут взять над ним верх. К тому же, после Евро-2020 Петербург станет еще привлекательнее для игр такого уровня.