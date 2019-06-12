Стартовала продажа билетов на Евро-2020

Начался прием заявок на приобретение билетов на Чемпионат Европы 2020 года.Прием заявок продлится до 12 июля 2019 года. На первом этапе распределяется большая часть билетов. Болельщики, которые подадут заявку до конца первой волны имеют хорошие шансы на покупку билетов. Малое количество билетов поступит в продажу в следующей волне продаж ближе к турниру. Билеты на матчи отдельных сборных продаются только болельщикам, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций.Евро-2020 пройдет в 12 городах: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург.