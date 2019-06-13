Андреас Макрис: Россия имеет отличные шансы на выход в финальную часть Евро-2020
Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис заявил, что сборная России является фаворитом отборочного турнира Евро-2020.
"Ваша команда одна из главных фаворитов группового турнира и имеет отличные шансы на выход в финальную часть. У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол. Мы же будем стараться заработать 6 очков в предстоящих двух играх. С нетерпением их ждем", – цитируют Макриса "Известия".
"Ваша команда одна из главных фаворитов группового турнира и имеет отличные шансы на выход в финальную часть. У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол. Мы же будем стараться заработать 6 очков в предстоящих двух играх. С нетерпением их ждем", – цитируют Макриса "Известия".