УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией

УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Будет расследован матч против сборной Сербии, в котором украинцы победили со счетом 5:0.

Украинская сторона обвиняется в использовании болельщиками пиротехники, бросании на поле посторонних предметов, блокировке входов на стадион и использовании лазерных указок.

УЕФА будет рассматривать дело до 18 июля.

"Газета.ру"
Теги: сборная Украины Сборная Сербии
Сегодня, 01:30
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