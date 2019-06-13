УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Будет расследован матч против сборной Сербии, в котором украинцы победили со счетом 5:0.
Украинская сторона обвиняется в использовании болельщиками пиротехники, бросании на поле посторонних предметов, блокировке входов на стадион и использовании лазерных указок.
УЕФА будет рассматривать дело до 18 июля.
"Газета.ру"
Будет расследован матч против сборной Сербии, в котором украинцы победили со счетом 5:0.
Украинская сторона обвиняется в использовании болельщиками пиротехники, бросании на поле посторонних предметов, блокировке входов на стадион и использовании лазерных указок.
УЕФА будет рассматривать дело до 18 июля.
"Газета.ру"