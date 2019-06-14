Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтин национальных команд.Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге.Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии.Топ-10 рейтинга ФИФА на данный момент выглядит следующим образом:1 (1). Бельгия (1746 очков)2 (2). Франция (1734)3 (3). Бразилия (1681)4 (4). Англия (1652)5 (7). Португалия (1631)6 (5). Хорватия (1625)7 (9). Испания (1617)8 (6). Уругвай (1615)9 (8). Швейцария (1605)10 Дания (1605)....43 (46).(1436).